Este domingo la mañana se presenta fresca a templada, con mucha nubosidad y lluvias y tormentas aisladas en las zonas centro y norte, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Cambia el tiempo este domingo en todo el país: Nubel Cisneros anuncia lluvias, tormentas y frente frío
Domingo con lluvias y tormentas aisladas en el centro y norte; el tiempo se inestabiliza en todo el país hacia la tarde. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
La tarde continuará cálida y pesada, con mucha nubosidad. El tiempo se inestabilizará en el resto del país por el suroeste, con el ingreso de un frente frío asociado a tormentas y lluvias.
Las temperaturas máximas previstas serán de 27 °C en el norte, 26 °C en el oeste, 24 °C en el sur y el este, y 18 °C en el área metropolitana.
Pasa el frío y sube la temperatura hasta 30° en el norte y 23° en Montevideo, según Nubel Cisneros
Mirá el detalle de temperaturas.
NORTE:
MÁX. 27 °C
MÍN. 16 °C
SUR:
MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C
ESTE:
MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C
OESTE:
MÁX. 26 °C
MÍN. 14 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 18 °C
MÍN. 14 °C
Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con mucha nubosidad y tormentas y lluvias aisladas. Durante la tarde seguirá el tiempo fresco a templado, con cielo parcialmente nublado, aunque se mantendrá inestable en las primeras horas en las fronteras noreste y este.
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