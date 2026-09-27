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PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Cambia el tiempo este domingo en todo el país: Nubel Cisneros anuncia lluvias, tormentas y frente frío

Domingo con lluvias y tormentas aisladas en el centro y norte; el tiempo se inestabiliza en todo el país hacia la tarde. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

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Este domingo la mañana se presenta fresca a templada, con mucha nubosidad y lluvias y tormentas aisladas en las zonas centro y norte, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

La tarde continuará cálida y pesada, con mucha nubosidad. El tiempo se inestabilizará en el resto del país por el suroeste, con el ingreso de un frente frío asociado a tormentas y lluvias.

Las temperaturas máximas previstas serán de 27 °C en el norte, 26 °C en el oeste, 24 °C en el sur y el este, y 18 °C en el área metropolitana.

pasa el frio y sube la temperatura hasta 30° en el norte y 23° en montevideo, segun nubel cisneros
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Pasa el frío y sube la temperatura hasta 30° en el norte y 23° en Montevideo, según Nubel Cisneros

Mirá el detalle de temperaturas.

NORTE:
MÁX. 27 °C
MÍN. 16 °C

SUR:
MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C

ESTE:
MÁX. 24 °C
MÍN. 14 °C

OESTE:
MÁX. 26 °C
MÍN. 14 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 18 °C
MÍN. 14 °C

Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con mucha nubosidad y tormentas y lluvias aisladas. Durante la tarde seguirá el tiempo fresco a templado, con cielo parcialmente nublado, aunque se mantendrá inestable en las primeras horas en las fronteras noreste y este.

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