Cambia el tiempo este domingo en todo el país: Nubel Cisneros anuncia lluvias, tormentas y frente frío

Este domingo la mañana se presenta fresca a templada, con mucha nubosidad y lluvias y tormentas aisladas en las zonas centro y norte, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

La tarde continuará cálida y pesada, con mucha nubosidad. El tiempo se inestabilizará en el resto del país por el suroeste, con el ingreso de un frente frío asociado a tormentas y lluvias.

Las temperaturas máximas previstas serán de 27 °C en el norte, 26 °C en el oeste, 24 °C en el sur y el este, y 18 °C en el área metropolitana.

Mirá el detalle de temperaturas. NORTE:

MÁX. 27 °C

MÍN. 16 °C SUR:

MÁX. 24 °C

MÍN. 14 °C ESTE:

MÁX. 24 °C

MÍN. 14 °C OESTE:

MÁX. 26 °C

MÍN. 14 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX. 18 °C

MÍN. 14 °C Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con mucha nubosidad y tormentas y lluvias aisladas. Durante la tarde seguirá el tiempo fresco a templado, con cielo parcialmente nublado, aunque se mantendrá inestable en las primeras horas en las fronteras noreste y este.