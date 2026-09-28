De Arrascaeta tiene fractura en su muñeca izquierda y debe ser operado, informó Flamengo

Flamengo confirmó que la lesión de Giorgian De Arrascaeta en su muñeca izquierda es una fractura y deberá ser operado.

El volante ofensivo de la Selección Uruguaya había tenido un gran partido, con gol incluido en el minuto 26 del primer tiempo y asistencia para el primero de Darwin Núñez. Pero en el minuto 75, De Arrascaeta resbaló sobre la banda derecha, cuando iba con la pelota dominada, y apoyó mal el brazo izquierdo.

De inmediato se tomó el brazo con muestras de mucho dolor y sus compañeros fueron a ver qué le pasaba, con evidente preocupación.

El árbitro, que en otras circunstancias deja seguir el juego, lo detuvo para que el 10 de la Celeste fuera atendido. Los médicos de la Selección entraron y sus expresiones, así como la de los jugadores, no eran buenas. De Arrascaeta salió de la cancha.

Finalmente, el club compartió la información del parte en la tarde de este lunes: "El médico del Flamengo, Fernando Sassaki, recibió los resultados de los estudios realizados en Corea del Sur al mediocampista De Arrascaeta. Se confirmó una fractura en la muñeca izquierda con indicación de intervención quirúrgica. El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes del procedimiento y continuará con su proceso de recuperación".