Asuntos Políticos del PN recibió a edil por asesor condenado por lavado de activos; Gómez pidió licencia

La comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional recibió este domingo al edil de Montevideo Gonzalo Gómez, tras conocerse que uno de sus asesores, Pablo Leiva, fue condenado por lavado de activos.

Tras esta instancia, se recomendó que el Directorio acepte la renuncia de Lucio Leiva como miembro de la Comisión Departamental de Jóvenes. Lucio también fue desvinculado como asesor de Gómez. Es hijo del condenado y fue liberado tras ser detenido en medio de la investigación por droga encontrada en la casa en la que vivían, indicaron fuentes del partido a Subrayado.

Desde Asuntos Políticos recomiendan que el tema sea tratado por la comisión de Ética y que el edil Gómez está a disposición para esta instancia. Además, las fuentes señalaron que el edil solicitará licencia hasta que el tema sea aclarado.

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El hecho fue abordado como de "enorme gravedad" por la comisión de Asuntos Políticos. "El desconocimiento de nuestros compañeros sobre ello no excusa que debamos actuar con diligencia y cuidado en la Función pública así como preservando en todos sus límites imaginables la imagen, conducta e historia de probidad y honor del PN", señalaron.

La maniobra fue detectada el 16 de setiembre, cuando una Hyundai Tucson llegó a la casa de Pablo y Lucio Leiva en el barrio Pérez Castellanos y de ella se bajó un hombre que le entregó una bolsa con dinero. Pablo Leiva conocía la procedencia ilícita del efectivo producto del narcotráfico y tenía que introducirlo de forma legal en el sistema financiero, asegura Fiscalía.

En el allanamiento a la casa de Leiva, se encontraron en el living sobre un mueble múltiples fajos de dinero y monedas, tres cuadernolas con anotaciones y un celular. En su dormitorio, se incautaron 27 cartuchos calibre 22 y ocho cartuchos 9mm. En su auto, la Policía halló una bolsa con dinero. En total, de incautaron 2.980.240 pesos.

Cuando el caso se conoció, el edil Gómez informó que estaba en el exterior y que había desvinculado a Pablo Leiva.