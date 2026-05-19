El exintendente de Florida Guillermo López será director de Obras de la Intendencia de Maldonado. Fue llamado por el intendente Miguel Abella y asumirá en el cargo el 1° de junio.
El exintendente de Florida Guillermo López será director de Obras de la Intendencia de Maldonado
Guillermo López fue llamado por el intendente de Maldonado, Miguel Abella, y asumirá en el cargo el 1° de junio.
Tras dejar de ser intendente de Florida, López se mudó a Maldonado. “Fue designado por el intendente Miguel Abella por su destacada experiencia”, señaló la Intendencia en una comunicación oficial.
López fue durante 10 años director de Planificación y director de Obras en Florida y luego intendente de ese departamento entre 2020 y 2025. Además, ocupó la presidencia del Congreso de Intendentes.
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La designación fue firmada este martes de tarde por Abella y el secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, con quien López se reunió. Sustituirá a Darío Camacho, quien se jubiló de sus funciones en la Intendencia.
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