Foto: IDM. Guillermo López se reunió este martes con Miguel Abella.

El exintendente de Florida Guillermo López será director de Obras de la Intendencia de Maldonado. Fue llamado por el intendente Miguel Abella y asumirá en el cargo el 1° de junio.

Tras dejar de ser intendente de Florida, López se mudó a Maldonado. “Fue designado por el intendente Miguel Abella por su destacada experiencia”, señaló la Intendencia en una comunicación oficial.

López fue durante 10 años director de Planificación y director de Obras en Florida y luego intendente de ese departamento entre 2020 y 2025. Además, ocupó la presidencia del Congreso de Intendentes.

La designación fue firmada este martes de tarde por Abella y el secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, con quien López se reunió. Sustituirá a Darío Camacho, quien se jubiló de sus funciones en la Intendencia.