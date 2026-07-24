Orsi calificó de "horrendo" el homicidio de un niño tras balacera en el Parque Rodó, y respaldó al ministro Carlos Negro y a la Policía

El presidente Orsi calificó de “horrendo” el homicidio de un niño de 12 años durante un ataque a tiros la pasada madrugada en la rambla de Parque Rodó , en la que también fueron heridas cinco personas, entre ellas un adolescente de 14 años.

“No se puede pensar otra cosa que es horrible esto”, dijo Orsi en rueda de prensa en Santa Lucía, Canelones.

El presidente señaló que estas cosas pasan en países de la región y que “los tiempos cambian” y ahora pasa también en Uruguay.

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“La evaluación que hago es que hay que apretar cada más”, dijo Orsi, y ante la consulta de prensa sobre los pedidos de renuncia del ministro del Interior Carlos Negro, respaldó al secretario de Estado y a la Policía en general.

“Cuando había otros ministros en el gobierno anterior, tenía la misma posición, cuando más duro se hace el enfrentamiento con las bandas criminales, más respaldo a la policía y al Ministerio, lo sostuve y lo sostengo ahora”, respondió.

El presidente Orsi también fue consultado por el aumento en la cantidad de homicidios registrado en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio).

"No festejo ni lamento cifras", dijo el mandatario, y agregó: "Un hecho aunque parezca aislado ya es lamentable si es doloroso":

El informe de Eduardo Castro desde Santa Lucía, donde habló el presidente Orsi: