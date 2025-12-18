RECIBÍ EL NEWSLETTER
MERCADO LABORAL

El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística

La tasa de actividad fue 64,7%, igual porcentaje que en octubre y apenas dos décimas más que un año atrás. La tasa de empleo fue 60%, mismo nivel que un mes atrás y dos décimas más que en hace un año.

TRABAJO-OBREROS-CONSTRUCCION-EMPLEO-FOCOUY.jpg

El mercado laboral mostró tasas iguales a la del mes anterior y similares a las de un año atrás, aunque con un nivel de empleo mayor, según los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) sobre actividad, empleo y desempleo de noviembre divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de actividad, que refleja las personas que están trabajando o que buscan empleo, fue 64,7%, igual porcentaje que en octubre y apenas dos décimas más que un año atrás.

En el caso de la tasa de empleo, que refleja las personas ocupadas dentro de los que están en edad de trabajar, fue 60%, mismo nivel que un mes atrás y dos décimas más que en hace un año. El empleo se mantiene en los valores más altos de los últimos años, con excepción del período 2010-2014 con algunos meses récord.

El desempleo fue 7,3%, igual que mes anterior y casi igual que un año atrás. Por regiones, en Montevideo fue 7,1% y en el interior 7,4%. Por sexo, en hombres 5,8% y en mujeres 9%.

Por último, por edades: de 14 a 24 años fue 24,2%; de 25 a 29, 9,9%; de 30 a 34 años fue 5,9%; de 35 a 44, 4,1%; 45 a 54, 4,2%; de 55 a 64 años fue 3%; y de 65 y más, 2%.

Temas de la nota

El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
