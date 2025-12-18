RECIBÍ EL NEWSLETTER
Informe de Ceres proyecta que 2026 "sería el segundo mejor año de la historia en ingreso de turistas extranjeros"

Según los datos del Monitor Turismo, se prevé "un ingreso mayor de extranjeros no residentes para la temporada de verano y para el año, con mayor ingreso de argentinos y brasileros".

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) presentó los datos del Monitor Turismo a diciembre en el que proyecta "un ingreso mayor de extranjeros no residentes para la temporada de verano y para el año, con mayor ingreso de argentinos y brasileros". Se espera la "segunda mejor temporada y año 2026 en términos de personas".

Ceres también prevé un mayor gasto de los turistas, que retornaría a los niveles de 2019 en términos reales.

"El presupuesto dejó de caer, pero es necesario aumentar lo destinado a promoción y trabajar en mejora de rentabilidad y funcionamiento", destaca. "El turismo es uno de los pocos sectores capaces de acelerar el crecimiento de la economía y del empleo; merece confiar y apostar", agrega.

La encuesta de Ceres relevó la opinión de 68 operadores, como agencias de viajes, alojamientos, gastronomía, bodegas, turismo rural, inmobiliarias, turismo de naturaleza y transporte de 12 departamentos.

El 45% de los operadores consultados afirmó que el flujo turístico en su establecimiento fue mejor o mucho mejor que en un "año promedio", mientras que el 53% consideró que el flujo turístico en su zona fue mejor que en el año anterior.

En cuanto a las perspectivas, hay optimismo generalizado en términos de facturación, a corto y largo plazo. El 49% espera aumentar la facturación en los próximos 12 meses y 28% prevé que aumentará el nivel de empleo de su establecimiento.

Ceres proyecta que en 2025 entrarán más de 400.000 extranjeros no residentes más al país que en 2024, con niveles cercanos a 2018. Para 2026, la proyección es de 50.000 extranjeros no residentes más con respecto a este año, principalmente por una mayor llegada de argentinos y brasileros. "Sería el segundo mejor año de la historia en ingreso de turistas extranjeros", afirma.

"Para crecer, operadores destacan la necesidad de cambios impositivos para mejorar rentabilidad y alivianar costos operativos, incentivos fiscales a inversiones, mayor conectividad aérea y promoción internacional. Uno de cada cuatro operadores no conoce ninguna herramienta de apoyo empresarial o inversión, y uno de cada tres nunca utilizó una. Dentro de las utilizadas, destaca el Centro PYME de ANDE, INEFOP y luego COMAP", concluye en informe.

