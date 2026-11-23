La tasa de desempleo se ubicó en 6,5% en octubre, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es seis décimas inferior a la del mes anterior y la baja se explica por un aumento en la tasa de empleo (que subió al 59,8%) y una menor tasa de actividad (las personas que están en el mercado de trabajo) que bajó una décima al 64%.

Respecto a la situación de hace un año, el empleo en octubre de 2025 había marcado 60%, mientras la tasa de actividad alcanzaba 64,7%, siete décimas superior. Al caer más la tasa de actividad que el empleo (que bajó dos décimas interanual) el desempleo cayó de 7,3% en octubre de 2025 al referido 6,5% en octubre de este año. El INE estima que en octubre había 1.775.500 ocupados y 123.700 desocupados (unos 15.000 menos que hace un año).

Entre la población ocupada, en octubre el 20,6% declaró que no aporta a la seguridad social (informalidad), el mínimo desde mediados de 2023. El subempleo (personas que trabajan, pero declaran querer trabajar más) se ubicó en 8,9%.

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