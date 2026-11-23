La Corte Electoral abrirá desde este martes 24 de noviembre y hasta el 21 de enero de 2027 el plazo para justificar la no emisión del voto en las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) celebradas el domingo.

El trámite se podrá realizar en línea a través de un formulario disponible en la página web de la Corte Electoral . Para hacerlo en línea, se deberá ingresar al sistema con usuario ID Uruguay del ciudadano o de cualquier persona que lo ayude a realizar el trámite. También, se podrá hacer en forma presencial en las oficinas electorales en todo el país.

Las causales de justificación son cuatro: padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física, que se deberá acreditar con certificado médico; estar imposibilitado de concurrir a la elección; estar ausente del país (tendrá 60 días desde la fecha de ingreso al país para justificar); y encontrarse domiciliado fuera del departamento en el que debía sufragar, que se podrá acreditar con una factura de un ente público. Esta última causal aplica para trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresas unipersonales, afirmó el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena.

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Las personas domiciliadas en el exterior -si no lo han hecho- tendrán 20 días posteriores a la elección para presentarse en una oficina consular uruguaya para acreditar que viven fuera del país.

Quienes no puedan justificar la no emisión del voto deberán pagar una multa. Será de 1.900 pesos en el caso de los trabajadores y jubilados y pensionistas, y de 3.800 pesos si se trata de empleados públicos o egresados de la Universidad de la República. En el caso de las empresas, el valor de la multa dependerá de la cantidad de empleados.

Garchitorena realizó una evaluación de las elecciones del domingo. "Salió todo muy bien. Hubo problemas, como en todas las elecciones, que se solucionaron", indicó.

De acuerdo a la información preliminar, hubo denuncias en dos locales de Montevideo y dos localidades del interior, donde no se envió ninguna hoja de votación, que en las primeras horas de la jornada quedó solucionado. Fueron unos 30 circuitos en 5.700, afirmó.