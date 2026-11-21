Antel presentará el martes 24 los resultados del primer año de gestión del Antel Arena, a cargo de su subsidiaria ITC SA, una empresa de proyectos y consultoría tecnológica propiedad de la compañía estatal de telecomunicaciones. Será en una conferencia de prensa a las 10 de la mañana.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, había adelantado un balance "muy positivo", con un 25% más de entradas vendidas, una reducción de los costos y un 10% más de espectáculos, de mayor nivel y con mejores precios de entradas.

La proyección es de un resultado positivo en el entorno de los 2 millones dólares, según las estimaciones preliminares del organismo. La cifra supera a los resultados de 2025, cuando el directorio de Antel resolvió que la gestión del complejo pasara a la empresa subsidiaria.

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