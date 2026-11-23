Lorena Roqueta en el video que publicó para celebrar la victoria sobre el PIT-CNT.

Lorena Roqueta, la militante del Partido Nacional que venció al candidato del PIT-CNT en las elecciones del BPS este domingo, publicó un video en el que celebra su victoria como nueva representantes de los trabajadores en el directorio de la institución.

“Gracias a todos los que militaron por esta lista que nació siendo perdedora y que logró 450.000 votos”, dice Roqueta en el video, y agrega: “Esto es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores”.

“Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor y esta candidata, hoy, Lorena Roqueta, esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos”, apuntó.

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Y volvió a agradecer “a estos más de 450.000 votantes que dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar”.

Roqueta es la titular de la lista 15, impulsada por la oposición, que el domingo venció a la lista del PIT-CNT que llevaba a Carlos Clavijo como candidato a la reelección.