Lorena Roqueta, la militante del Partido Nacional que venció al candidato del PIT-CNT en las elecciones del BPS este domingo, publicó un video en el que celebra su victoria como nueva representantes de los trabajadores en el directorio de la institución.
Lorena Roqueta agradeció a los votantes que "dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar"
Lorena Roqueta, la candidata de la oposición que venció al PIT-CNT en las elecciones del BPS, publicó un video en el que celebra la victoria como nueva representantes de los trabajadores en el directorio.
“Gracias a todos los que militaron por esta lista que nació siendo perdedora y que logró 450.000 votos”, dice Roqueta en el video, y agrega: “Esto es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores”.
“Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor y esta candidata, hoy, Lorena Roqueta, esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos”, apuntó.
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Y volvió a agradecer “a estos más de 450.000 votantes que dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar”.
Roqueta es la titular de la lista 15, impulsada por la oposición, que el domingo venció a la lista del PIT-CNT que llevaba a Carlos Clavijo como candidato a la reelección.
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