El colectivo "Montevideo más linda" reunió a vecinos para limpiar el edificio del Jockey Club

El colectivo “ Montevideo más linda” reunió a vecinos y colaboradores para limpiar la fachada del histórico edificio del Jockey Club , en la avenida 18 de Julio .

Esta fue la cuarta intervención del grupo en fachadas y espacios públicos sucios o vandalizados que intentan recuperar.

Sebastián Angiolini, uno de los voceros del colectivo, dijo a Subrayado que la idea en este caso fue quitar de la fachada los carteles promocionales pegados e intentar limpiar los grafitis.

La limpieza comenzó de mañana y se juntaron decenas de personas a colaborar con todo tipo de productos de limpieza, incluso hidrolavadoras.

Varios de los vecinos y colaboradores contaron a Subrayado por que se suman a las tareas de limpieza.