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EN 18 DE JULIO

El colectivo "Montevideo más linda" reunió a vecinos para limpiar el edificio del Jockey Club

Este colectivo busca recuperar espacios públicos de Montevideo vandalizados o sucios. Este sábado se juntaron para mejorar la fachada del histórico edificio del Jockey Club, en 18 de Julio.

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Esta fue la cuarta intervención del grupo en fachadas y espacios públicos sucios o vandalizados que intentan recuperar.

Sebastián Angiolini, uno de los voceros del colectivo, dijo a Subrayado que la idea en este caso fue quitar de la fachada los carteles promocionales pegados e intentar limpiar los grafitis.

Videos: Martín Abreu, Subrayado.
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La limpieza comenzó de mañana y se juntaron decenas de personas a colaborar con todo tipo de productos de limpieza, incluso hidrolavadoras.

Varios de los vecinos y colaboradores contaron a Subrayado por que se suman a las tareas de limpieza.

INTERVENCION JOCKEY DOS

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