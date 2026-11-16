Un hombre estaba tomando mate con su pareja dentro de su auto cuando fue alcanzado por un disparo de la Policía, durante una persecución con otro vehículo. Ocurrió en la noche del domingo.

La persecución comenzó por un operativo de la Brigada Departamental Antidrogas, luego de que le solicitaron la detención a un vehículo que era objeto de seguimiento y este continuó la marcha. Con participación del PADO, los efectivos activaron el protocolo de interceptación de vehículos hasta que en determinado momento efectivos del GRT tiraron hacia las ruedas, "en ángulo de seguridad", pero una de las balas rebotó, alcanzó al hombre y quedó alojada en el pulmón.

Los disparos fueron cerca de una ciclovía, en la que los ciudadanos artiguenses suelen concurrir a caminar y hacer uso del espacio público.

"Por suerte esta persona está bien. Tiene una herida de bala en el pecho, el proyectil quedó alojado en el pulmón, no se puede sacar, pero ya está fuera de peligro y probablemente se le de el alta en estos días. Es una desgracia que por suerte no pasó a mayores", aseguró José Osorio, jefe de Policía de Artigas.

Ahora, las actuaciones durante ese procedimiento están en investigación.

Respecto al vehículo de la persecución, hay tres detenidos. La Policía no encontró droga, pero presume que pudo haber sido descartada durante la marcha y buscan en las inmediaciones.