Investigan el copamiento a una casa en el kilómetro 75 de la Ruta 11, en San José. La víctima es un hombre que denunció que estaba solo en un galpón cercano a la vivienda cuando fue sorprendido por cinco delincuentes que se llevaron dinero en efectivo.

De acuerdo a la información de la Jefatura de San José, los delincuentes llegaron en una camioneta de gran porte, con rostros cubiertos y guantes, sobre las 19:30 horas de este domingo. A la víctima la hirieron y le dañaron la casa, mientras le exigían conocer el lugar donde estaba el dinero. Tras dos horas, se fueron con el dinero, contó la víctima.

Cuando pudo liberarse, el hombre pudo llegar hasta la casa de una familiar, a quien le pidió ayuda. Fue asistido por una emergencia médica, trasladado a un centro asistencial y permaneció internado hasta este lunes, cuando fue dado de alta.

Policía Científica hizo relevamiento en la escena y el caso quedó a cargo de la Fiscalía de 1 Turno de San José, que dispuso diferentes actuaciones.

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