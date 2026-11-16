El Ministerio del Interior abrió este lunes 16 de noviembre un llamado para incorporar 1.000 policías en la zona metropolitana. El salario será de $63.927 nominal una vez que termine la capacitación.

El ingreso será por "concurso público y abierto de oposición y méritos" y el plazo para inscribirse es hasta el 13 de diciembre. El ingreso es para Escalafón Policial, Subescalafón Ejecutivo, en la jerarquía de Agente o Agente Eventual.

Todos los puestos son para Montevideo, Canelones y San José, "de acuerdo con las necesidades del servicio", aclara el comunicado.

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La inscripción comienza con un formulario en la web del Ministerio del Interior. Hay requisitos como ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio, tener entre 18 y 35 años al cierre del período de inscripción, cédula de identidad vigente y credencial cívica, además de acreditar buena conducta y aptitud física y médica. Otro requisito excluyente es tener aprobado ciclo básico de Enseñanza Secundaria o UTU.

"Durante el proceso de formación y capacitación, los alumnos percibirán mensualmente el equivalente a un salario mínimo nacional. Una vez egresados e incorporados al cargo, la remuneración nominal será de $63.927, monto correspondiente a enero de 2026, que incluye presentismo y compromiso de gestión", para 48 horas semanales, señala el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior también comunicó que las vías para más información son a través del correo [email protected] o de los teléfonos 2030 3206 - 2030 3207.