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Intento de usurpación violenta de vivienda deja a tres personas heridas

Un hombre y una mujer que viven en la casa hace un mes declararon que varias personas llegaron hasta el frente de la propiedad, y armados con un revólver comenzaron a disparar.

cerro herido

Personal policial investiga un intento de usurpación violenta de una vivienda en la zona oeste de Montevideo. Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, los incidentes ocurrieron en la tarde de este sábado, en las inmediaciones de Camino Cibils y Mirunga, en el barrio La Paloma.

Según el parte policial al que accedió Subrayado, personal policial concurrió al lugar y encontró a un hombre de 34 años herido de bala en la mano izquierda y a una mujer de 23 años con sangrado en la cabeza. En el Hospital del Cerro se les diagnosticó al masculino, “herida de arma de fuego en miembro superior izquierdo”, y a la femenina, “corte en cuero cabelludo”.

Ambos dijeron a la Policía que hace un mes aproximadamente que están viviendo en ese lugar, y que desde que llegaron, han sido víctimas de amenazas para abandonar el inmueble. Señalar a los autores como “masculinos con problemas de adicción”.

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Contaron que este sábado varias personas llegaron hasta el frente de la vivienda, y armados con un revólver comenzaron a disparar. Fue en ese contexto que resultaron heridos.

Minutos más tarde ingresó también al Hospital del Cerro un hombre con una puñalada en el pecho, que rápidamente fue derivado a block quirúrgico en “estado grave”. Los investigadores sospechan que está relacionado al ataque, por lo que esperan su evolución para poder interrogarlo. Tiene 45 años y 9 antecedentes penales.

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