EN VIVO, DIPUTADOS

El acuerdo Mercosur – Unión Europea es aprobado de forma definitiva en la Cámara de Diputados

El Senado lo aprobó el miércoles por unanimidad, y pasa hoy a Diputados para su votación definitiva. El acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado en enero.

El canciller Mario Lubetkin anunció que estará en el Parlamento para presenciar y acompañar la sanción definitiva del proyecto de ley que ratifica el acuerdo, que crea una zona de libre comercio de 750 millones de personas.

Vicecanciller dijo que a mitad de año entrará en vigor el acuerdo con la Unión Europea, y eso apura el reparto de cuotas en el Mercosur

Tanto el gobierno como el Frente Amplio y la oposición quieren ser los primeros en el Mercosur en aprobar el acuerdo, que comenzará a regir de forma provisoria.

