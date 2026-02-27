Vicecanciller dijo que a mitad de año entrará en vigor el acuerdo Mercosur – Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció este viernes que comenzará a aplicar de forma provisoria el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea , pese a que el Parlamento Europeo envió el texto del acuerdo al Tribunal de Justicia para que se pronunciara sobre su legalidad.

La vicecanciller de Uruguay Valeria Csukasi explicó que se esperaba esta decisión política por parte de la Comisión Europea, y dijo que se concretó porque Uruguay primero y Argentina después aprobaron en sus respectivos parlamentos el acuerdo.

Esto posibilitó que Von der Leyen decidiera comenzar a aplicar el acuerdo provisionalmente, lo que se concretará “a mitad de año”, adelantó Csukasi este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Seguí leyendo Realizan caravana hacia el Palacio Legislativo "en solidaridad con Cuba" y "contra el bloqueo imperialista"

“Esto significa que en lugar de esperar dos años al Tribunal de Justicia Europeo, en pocos meses vamos a ver el acuerdo hecho realidad”, dijo Csukasi.

Ahora la discusión dentro del Mercosur por las cuotas

Con esta decisión de Europa, se debe acelerar la discusión dentro del Mercosur para repartir las cuotas de acceso a la UE entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

“En marzo comienza la discusión de cómo se van a repartir las cuotas dentro del Mercosur. Ahora no hay opción, hay que acelerar y hay que definir. No hay posibilidad alguna de que esas cuotas no se repartan porque hay una obligación de notificar a la Unión Europea cómo las vamos a repartir”, explicó la viceministra de Relaciones Exteriores.

“Es una negociación compleja, pero no tenemos mucho tiempo, si estamos hablando de que para antes de mitad de año este acuerdo va a estar en vigor, el acuerdo prevé que 90 días después de entrar en vigor, el Mercosur tiene que notificar a la Unión Europea cómo va a repartir esas cuotas, por lo tanto tenemos apenas unos meses por delante para tomar las decisiones que quedan pendientes”, agregó Csukasi.

En cuanto a las cuotas, dijo que la de carne será la más difícil de negociar dentro del Mercosur porque es la que todos quieren y valoran. “Le importa a los cuatro países”, señaló.

Luego hay cuotas de arroz, lácteos, aceites y otros productos que pueden tener el interés de uno, dos o tres socios del Mercosur, y allí la negociación puede ser más sencilla.

Csukasi dijo que se buscará un “resultado equilibrado” para los cuatro socios del Mercosur, y concluyó: “Todos queremos tener el mejor resultado posible y eso en una negociación tensiona”.