El 36% de los uruguayos se define como "católico", según un estudio de Equipos Consultores

La visita del papa de la Iglesia Católica León XIV ha generado interés en los uruguayos, según mostraba una encuesta de Equipos Consultores del mes de agosto . Esta misma encuesta preguntó a la población cuál era su identificación religiosa. Combinando esos datos con algunos otros provenientes de Latinobarómetro y del Estudio Mundial de Valores, este artículo analiza algunas de las creencias espirituales y religiosas de los uruguayos.

Cuando Equipos Consultores preguntó en agosto a los uruguayos cómo se definían a sí mismos en el plano religioso, los resultados muestran algunos rasgos marcados. Por un lado, hay una parte importante de la población que no tiene identidad religiosa, ya sea porque se considera ateo o agnóstico, o porque no sabe contestar la pregunta o no quiere hacerlo.

Pero también es cierto que la mayoría de la población sí tiene una identidad religiosa y que, dentro de estas identidades, la católica es la predominante. Más de un tercio de la población total del país se identifica como católica, seguida por un grupo de otras religiones cristianas. En conjunto, los “católicos” más los “otros cristianos” representan la mitad de la población del país.

Seguí leyendo Bebé de un año necesita ser operado en Chile y su familia pide colaboración para llegar a los USD 220.000 que requiere

La estimación de 36% de “católicos” en Uruguay de la encuesta de Equipos Consultores de agosto, coincide con el dato registrado por Latinobarómetro en 2026 (35%).

Caída y estabilidad del catolicismo

El Latinobarómetro permite analizar, en el largo plazo, la evolución de las definiciones religiosas; en este caso, las “católicas”. Este grupo de la población era fuertemente predominante a fines del siglo pasado, cuando comenzó a medirse el Latinobarómetro. En aquel momento, alrededor del 60% de la población uruguaya se definía de esta manera. Pero, en una tendencia lenta y sostenida (que se registra también en la mayor parte del mundo occidental), los católicos se fueron reduciendo de forma significativa, hasta caer casi a la mitad de aquel entonces.

En los últimos años, sin embargo, parece registrarse cierta estabilidad en los resultados. La tendencia de erosión de largo plazo podría haberse detenido e incluso, muy levemente, estar insinuando cierta recuperación respecto a los puntos más bajos.

La práctica religiosa de los católicos

Por cierto, no todos quienes se definen como “católicos” son practicantes asiduos. Alrededor de una décima parte de la población nacional declara ser “católico practicante”, pero dentro de los católicos también hay un segmento relevante que se considera “no muy practicante”, y muchos que dicen no ser practicantes en absoluto. Por tanto, la identidad o identificación con una religión (en este caso, el catolicismo) se traduce de forma heterogénea en las prácticas.

La creencia en Dios

Más allá del catolicismo y la religiosidad, también es relevante tener presente que la sociedad uruguaya es una sociedad mayoritariamente creyente. El Estudio Mundial de Valores (última edición realizada en 2022) mostraba que siete de cada diez uruguayos “creen en Dios” (más allá de que no todos en un mismo Dios).

Balance

En el balance, puede decirse que la sociedad uruguaya es laica, en tanto muestra una separación histórica entre la Iglesia y el Estado, y es menos religiosa que el resto del continente (como lo muestran varios estudios comparados).

Pero a su vez, también puede decirse que la sociedad uruguaya es mayoritariamente creyente (en Dios), que la mayoría de la población se identifica con alguna religión (aunque no necesariamente la practique) y que, dentro de las religiones, el catolicismo (aun habiendo sufrido una fuerte caída en el mediano plazo) continúa constituyendo la religión más importante del país.

El fuerte interés que ha concitado la próxima visita del Papa León XIV, detectado en la encuesta de Equipos Consultores, tiene, entonces, una base sociocultural y valórica que la explica.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de tres encuetas realizadas por Equipos Consultores: una encuesta regular de la empresa, realizada entre el 11 y el 31 de agosto de 2026; una encuesta en el marco del estudio comparado de Latinobarómetro 2025-2026, realizada en Uruguay entre el 13 de mayo y el 15 de junio de 2026; y una encuesta en el marco del Estudio Mundial de Valores, realizada en Uruguay entre el 27 de enero y el 22 de marzo de 2022. Las tres encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

En todos los casos, el universo de estudio corresponde a todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional.

En cuanto al tamaño muestral efectivo: en el caso de la encuesta regular de Equipos Consultores, su tamaño muestral fue de 710 casos, con un margen de error máximo esperado de ±3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%; en el caso de la encuesta de Latinobarómetro, el tamaño muestra fue de 1.200 casos, y su margen de error máximo de ±2.8% (para el mismo intervalo de confianza); y en el caso del Estudio Mundial de Valores, fueron 1.000 casos, y el margen de error máximo esperado fue de ±3.1%, dentro del mismo intervalo de confianza.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas mediante una muestra estratificada y probabilística de puntos muestrales, correspondientes a segmentos censales, con asignación proporcional a la población total. Dentro de cada punto muestral, los hogares fueron seleccionados mediante ruteo aleatorio y, finalmente, los entrevistados mediante cuotas de sexo y edad.

Para el caso de la encuesta regular y del Estudio Mundial de Valores, los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación y voto anterior de los encuestados

Preguntas aplicadas:

Encuesta regular:

En cuanto a sus creencias religiosas, ¿Ud. se considera…?

Latinobarómetro:

¿Cuál es su religión?

¿Y cómo se considera Ud., muy practicante, practicante, no muy practicante, o no practicante?

Estudio Mundial de Valores: