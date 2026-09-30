Los uruguayos tienen una opinión positiva sobre la visita del papa León XIV

Cuando aún faltan varias semanas para la concreción de la visita del papa León XIV al país, los uruguayos parecen estar muy informados sobre el tema. Casi la mitad dice tener una idea clara sobre esta visita, y un tercio adicional escuchó hablar del asunto, aunque desconoce los detalles. Apenas una quinta parte de la población dijo no estar al tanto de la visita. El balance muestra un asunto que ha generado interés, y es de esperar que el mismo aumente a medida que se acerque la visita. Estos datos son producto de la encuesta de Equipos Consultores de fines de agosto, por lo que aún faltaban más de dos meses para la llegada del papa.

En términos generales, el juicio que los uruguayos tienen sobre el actual papa son positivos. La mitad de la población manifiesta una opinión favorable, y aproximadamente uno de cada siete una opinión negativa. Un tercio, sin embargo, no tiene una opinión formada sobre el mismo.

Más allá de la opinión sobre el papa en sí mismo, y sobre el conocimiento previo sobre su visita, los juicios de los uruguayos sobre el impacto que tendrá esta visita en nuestro país también muestran un balance claramente positivo. Nuevamente, la mitad de la población considera que el impacto será positivo, y apenas una minoría estima que esta visita pueda tener efectos negativos. También es destacable que una parte importante de la población, tiene juicios intermedios o no opina sobre el tema. Pero, en el balance, se aprecia un clima de opinión favorable a la llegada del principal referente de la Iglesia Católica al país.

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La predisposición a participar

Consultados sobre su predisposición a participar en las diferentes instancias (cuando aún no había información muy específica sobre la agenda concreta), aproximadamente uno de cada diez uruguayos (9%) manifestó tener intenciones de concurrir en forma presencial a alguna de las actividades a celebrarse, y adicionalmente tres de cada diez uruguayos dijeron que en principio no concurrirían, pero que les interesaría seguir la visita a través de los medios de comunicación o redes sociales.

Los porcentajes lucen relativamente bajos, pero, para dar perspectiva, hay que tener en cuenta que un 2% de la población (contando solo mayores de 10 años, por tomar un criterio grueso) son aproximadamente 60.000 uruguayos, es decir, un Estadio Centenario completo. Un 9% de la población con interés de participar equivale a alrededor de 275.000 personas. Se estima que aproximadamente ese fue el número de participantes en la misa celebrada por Juan Pablo II en su visita a Uruguay en 1987.

Pero el cálculo no es tan sencillo. Es necesario decir que las intenciones de participación declaradas en encuestas generalmente sobreestiman (a veces, en mucho) la concurrencia efectiva. Entre la intención declarada y la acción concreta, intermedian factores de la realidad: climáticos, temas de transporte y asuntos logísticos, temas de salud, ocurrencia de otras prioridades, entre otras. Además, cuanto más lejana la encuesta del momento efectivo de la acción, más posible distorsión.

Por lo que, con esta información, no es posible dar una estimación siquiera aproximada. No se puede descartar que la concurrencia a las actividades sea alta, pero tampoco es posible descartar que se generen expectativas desmedidas del estilo de la película “El baño del Papa”, al menos en algunas de las actividades puntuales.

Los clivajes socio-políticos y religiosos

La percepción de saldo positivo sobre esta visita atraviesa todos los estamentos sociodemográficos, políticos y religiosos analizados, aunque, naturalmente, la magnitud del saldo es variable.

En términos generales, la estimación positiva del impacto es mayor a medida que aumenta la edad de las personas, y es mayor entre los niveles educativos más bajos que entre los medios y altos.

Es interesante apreciar, también, que en ambos bloques políticos el saldo del impacto esperado es positivo. Entre los votantes de la oposición, el balance es claramente favorable. Entre los votantes del oficialismo hay juicios algo más matizados, pero también de balance positivo y con una minoría de visiones críticas.

Por último, la llegada del papa no parece tener lecturas negativas tampoco desde otras orientaciones religiosas o desde los no creyentes. Entre quienes se definen como católicos, la gran mayoría cree que el impacto de la visita será positivo. Entre quienes profesan otras religiones los juicios son más moderados, pero también con un saldo muy favorable. E incluso, entre quienes se definen como ateos o agnósticos, aunque el grueso percibe impactos intermedios, un tercio considera que la visita tendrá un efecto positivo, y solo una pequeña minoría tiene alguna visión negativa.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 11 y el 31 de agosto de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 710 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas: