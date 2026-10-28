Vecina registró momento previo al choque entre dos avionetas en Canelones: "Las veías muy juntas, realmente"

Giovanna es la vecina de San Luis que filmó el momento previo al choque entre las avionetas del siniestro fatal en Canelones. En sus registros se ve el acercamiento de las dos aeronaves en la altura.

"Al principio normal, una avioneta que pasa. Lo que te llama la atención es que minutos después se juntaron dos" y el humo, sostuvo sobre por qué empezó a filmar lo que veía.

"Las veo venir, dar vueltas y una empieza a tirar humo. Que capaz es normal, no había piruetas, nada. Empezó a tirar humo y las veías muy juntas, realmente, demasiado pegadas. Y en un momento dado por acá dejó de tirar humo y las vi más cerca, Yo las pierdo porque estaba el techo y dejé de verlas", relató y se enteró por redes lo que había ocurrido después: chocaron, uno de los pilotos pudo aterrizar y el otro falleció tras impactar en su aeronave.