Flávio Bolsonaro dice que es "el verdadero presidente" de Brasil y que "liderará" la oposición desde Estados Unidos

El senador Flávio Bolsonaro afirmó este miércoles que es el "verdadero presidente de Brasil", tras huir a Estados Unidos después de perder las elecciones contra el presidente Lula Da Silva.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el conservador afirmó que "liderará" la oposición desde ese país, al considerar que las elecciones fueron un "repugnante fraude".

El senador llegó este miércoles a Florida tras huir de su país vía Argentina. En el comunicado que publicó agradeció al presidente argentino, Javier Milei. "Antes que nada, quería agradecer a Milei por el coraje, el sentido de justicia y la legalidad". Y continuó con Trump y el "maravilloso pueblo norteamericano" por recibirlo.

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"El domingo por la noche, presencié con horror cómo se desarrollaba ante mis ojos un fraude electoral. Las acciones ilegítimas e ilegales del exabogado de Lula permitieron que se materializara una imposibilidad matemática, lo que resultó en que Lula obtuviera más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta. Una decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF), anulando la autoridad del Tribunal Superior Electoral (TSE), extendió el período de votación en el último minuto, y la orden llegó después de la hora legal de cierre, cuando las urnas ya habían cerrado. Los votantes fueron sometidos a reglas diferentes. Hasta el momento, el TSE solo ha defendido la extensión del horario de votación, y no hay una sola respuesta creíble. Y las irregularidades no son el único problema. Durante toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico y malversación de recursos públicos en favor de la reelección. Estos son actos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura Lula-Alckmin", escribió.

El senador conservador de 45 años y su familia llegaron a bordo de un jet al aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro condenado en Brasil, huyó primero a Argentina y luego transitó en la noche del martes en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada para luego dirigirse a Estados Unidos.

El Departamento de Estado le concedió visado a él y a su familia, que le acompañó en la huida, a pesar de que según las autoridades de su país, sus pasaportes brasileños (uno normal y otro diplomático) fueron cancelados.

Flávio Bolsonaro entró en Estados Unidos con la categoría migratoria B1, que significa visita de negocios, de acuerdo a los registros de la policía fronteriza, que pudo consultar la AFP.

El político, que se considera un perseguido político, tiene autorización para permanecer en el territorio estadounidense hasta el 4 de enero.

"Creo que son buenas personas. La elección fue muy extraña, creo que fue terrible", declaró el presidente Donald Trump, aliado de los Bolsonaro, antes de la llegada del senador a su país.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Había liderado la primera vuelta, pero su rival logró dar un inesperado vuelco, después de una extensión de la jornada electoral de dos horas.

El senador tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos desde 2023 y es investigado también por la justicia brasileña.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

FUENTE: afp