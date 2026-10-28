España: decenas de muertos y heridos en un choque entre dos trenes de alta velocidad al sur de Madrid

Choque de trenes en España, al sur de Madrid. Foto: captura de video publicado por la Guardia Civil de España.

Al menos 31 personas murieron y 80 resultaron heridas este miércoles en el choque de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales, que advierten que el número de víctimas podría aumentar.

La Cancillería de Uruguay señaló que no se han reportado compatriotas heridos o fallecidos. Pero todavía la identificación de las víctimas no ha finalizado, advirtió.

Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Andalucía, cuando murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, conmocionando a toda España.

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Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.

"Son al menos 30 muertos", indicaron fuentes del gobierno regional a la AFP en una nueva actualización del balance de la tragedia, que hasta ese momento era de 10 fallecidos.

El accidente se produjo sobre las 08:54 locales (4:54 hora uruguaya) cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, según había informado a la AFP una portavoz del servicio de emergencias regional.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo", escribió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en X, en el que asegura estar en permanente contacto con el ministro de Transportes y el presidente de la región de Castilla-La Mancha, donde se produjo el accidente.

Accidente tren



La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.



También se desplazan a la zona en este… pic.twitter.com/5UxspxBARH — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) están ya en esta zona, agregó. El Ministerio del Interior decidió también el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, indicaron fuentes gubernamentales.

"Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes", indicó en X la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, Adif.

Poco después, la compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren de alta velocidad que había partido a las 08H00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, había "sufrido un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (en la provincia de Toledo)".

La empresa expresó todo su apoyo a las personas afectadas y agregó que "está recabando información para poder evaluar la situación".

Sánchez cancela sus compromisos

Choque de trenes en España, al sur de Madrid. Foto: captura de video publicado por la Guardia Civil de España.

"Lo primero es lamentar esa desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro, tan difícil", afirmó el rey de España, Felipe VI, en la televisión española desde cerca de Valencia (este), donde realizaba un acto.

Pedro Sánchez anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista el miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada.

"Ha sido un accidente de alto impacto", indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la televisión pública española, donde apuntó a que podría tratarse de una "tragedia importante".

Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con "preocupación" y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X "muy preocupado" ante este nuevo accidente de trenes.

"Hoy Europa llora", afirmó la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al enterarse del accidente, que el presidente francés Emmanuel Macron calificó de "drama ferroviario terrible".

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros, en el que es el segundo país más visitado del mundo cada año.

Aquel accidente, en el que un tren de la empresa privada Iryo descarriló antes de chocar con otro de Renfe que venía en sentido contrario, también desató duras críticas de la oposición de derechas y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

FUENTE: AFP.