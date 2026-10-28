Expiloto explicó cómo ocurrió el siniestro aéreo fatal en Guazuvirá y advirtió los riesgos de volar en dúo

El expiloto Diego López de Haro explicó cómo ocurrió el siniestro aéreo en Guazuvirá que provocó la muerte de uno de los pilotos acrobáticos y los riesgos que implica el desarrollo de ese tipo de vuelos.

El siniestro involucró dos aviones de pequeño porte que entrenaban acrobacias en vuelo en formación y se tocaron en el aire. "Estaban ala con ala, se toca ala con ala y es cuando sucede el accidente, que se rompe una o las dos alas", indicó.

López de Haro dijo que los pilotos tenían experiencia de varias horas de vuelo y de acrobacias en festivales aéreos. Estos vuelos requieren un entrenamiento especial con instructores que específicamente enseñan a volar en acrobacias.

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"Cada acrobacia tiene un nombre, una característica determinada y cada una tiene un riesgo determinado", indicó. "Una cosa es hacer acrobacias en solitario, tiene un riesgo, y aumenta el riesgo cuando yo hago acrobacias en dúo", agregó.

El expiloto se refirió a la peligrosidad de volar en el mismo espacio aéreo, pese a que se considera un riesgo calculado con maniobras realizadas por pilotos experimentados. El avión se somete a fuerzas que repercuten en la estructura del avión.