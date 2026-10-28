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DIEGO LÓPEZ DE HARO

Expiloto explicó cómo ocurrió el siniestro aéreo fatal en Guazuvirá y advirtió los riesgos de volar en dúo

Diego López de Haro indicó que en esas actividades se hacen maniobras de riesgo y también se somete a mucha exigencia a las aeronaves.

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El expiloto Diego López de Haro explicó cómo ocurrió el siniestro aéreo en Guazuvirá que provocó la muerte de uno de los pilotos acrobáticos y los riesgos que implica el desarrollo de ese tipo de vuelos.

El siniestro involucró dos aviones de pequeño porte que entrenaban acrobacias en vuelo en formación y se tocaron en el aire. "Estaban ala con ala, se toca ala con ala y es cuando sucede el accidente, que se rompe una o las dos alas", indicó.

López de Haro dijo que los pilotos tenían experiencia de varias horas de vuelo y de acrobacias en festivales aéreos. Estos vuelos requieren un entrenamiento especial con instructores que específicamente enseñan a volar en acrobacias.

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"Cada acrobacia tiene un nombre, una característica determinada y cada una tiene un riesgo determinado", indicó. "Una cosa es hacer acrobacias en solitario, tiene un riesgo, y aumenta el riesgo cuando yo hago acrobacias en dúo", agregó.

El expiloto se refirió a la peligrosidad de volar en el mismo espacio aéreo, pese a que se considera un riesgo calculado con maniobras realizadas por pilotos experimentados. El avión se somete a fuerzas que repercuten en la estructura del avión.

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