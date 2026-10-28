Bebé de un año necesita ser operado en Chile y su familia pide colaboración para llegar a los USD 220.000 que requiere

Valentino Biaño Trindade es un bebé de un año que necesita ser operado en Chile y el costo de la cirugía asciende a 220 mil dólares. La comunidad de Maldonado se encuentra movilizada por su caso.

Padece atresia de esófago tipo tres, una malformación congénita por la cual el esófago no se desarrolla adecuadamente. "La mamá lo fue a prender al pecho para que tomara la teta, él empezó a quedar colorado, no respiraba, ahí le pasaron una sonda para expirarlo y se dieron cuenta que topeaba. No bajaba. Ahí hablaron con CTI, nos dijeron que quedaba esa noche y que lo subían después. Ahí empezó todo", contó el padre Erick Biaño.

Pasó "un par de semanas" en coma inducido y al despertarlo entendieron que había otros problemas, que afectaba a otras partes de su cuerpo.

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Hasta el momento lograron recaudar 138 mil dólares. Necesitan 82 mil dólares más para llegar a atenderlo a Chile. Hay varias campañas pensadas para colaborar con él.

Todo lo comunican en la cuenta de Instagram @juntos_por_valentino.

También se pueden contactar con la familia a través de los celulares 092719562 y 098574651.

"El objetivo es llegar a Chile, que lo puedan operar, hacer esa reconstrucción de esófago, que pueda alimentarse por la boca. Es una cirugía compleja, larga y allá hay un cirujano especializado y que tiene experiencia en ese tipo de cirugía y patología", explicó el padre.