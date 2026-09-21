Un delincuente ingresó a una vivienda mientras los dueños dormían: "Anduvo por toda la casa, entró a mi dormitorio"

Un delincuente ingresó a robar a una vivienda de Parque Batlle mientras los dueños dormían.

"Estábamos durmiendo. Eran las 2:09 de la madrugada del 10 de setiembre, y me entró una persona, por una ventana. Bajó por la azotea, rompió la tranca de la ventana y entró a un estar. Anduvo por toda la casa, entró en mi dormitorio, me robó todos los celulares, me robó joyas, me robó iPad, camaritas", dijo la víctima, Alicia Barbani.

Aseguró que su casa tiene cerco eléctrico, alarmas y cámaras, y aún así del delincuente ingresó.

"Tenemos un Estado que ha fallado en lo que es seguridad, porque sino esto cómo pasa. No podés ir por la calle, te arrancan las cadenas, te roban celulares, a las señoras mayores les quitan las carteras. ¿Dónde está el ministro del Interior?", cuestionó.

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