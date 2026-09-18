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Incautación de pasta base en Brazo Oriental: uno de los condenados trabajaba en equipo de edil blanco y lo cesaron

"Esta situación me tomó completamente por sorpresa. Asumo la responsabilidad que me corresponde por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar a esta persona a mi equipo de trabajo", escribió el edil Gonzalo Gómez.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

Uno de los condenados en la Operación Trazador con incautación en Brazo Oriental trabajaba para el edil del Partido Nacional en Montevideo, Gonzalo Gómez. En una publicación en X, el joven informó que lo cesó de forma inmediata tras tener conocimiento de lo ocurrido.

Explicó en la publicación que el hombre es padre de otro joven que es su amigo y también trabajaba con él, y que no sospechó de sus actividades ilícitas. "Su padre se había incorporado recientemente a mi equipo y mantenía un vínculo laboral conmigo. Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental. Tanto Lucio como yo nos encontramos ante una realidad que nos era totalmente ajena", escribió.

"Esta situación me tomó completamente por sorpresa. Asumo la responsabilidad que me corresponde por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar a esta persona a mi equipo de trabajo. Asimismo, pido disculpas al Partido Nacional y a mi agrupación por las dificultades que estos hechos puedan haber generado", señaló.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa acompañado por autoridades policiales, en la que dio detalles de la incautación de 300 kilos de pasta base. El valor total de la droga incautada es cercano a USD 2 millones y "una cantidad total de dosis que llega prácticamente a los 3 millones de dosis".

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