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Investigación

Un niño murió de un disparo de rifle de aire comprimido en Rivera: investigan qué pasó

El niño de 9 años recibió un disparo en el pecho cuando se encontraba en Rincón de Moraes, cerca de Tranqueras.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un niño de 9 años murió este lunes luego de recibir un disparo con un rifle de aire comprimido e investigan las circunstancias, informó la Policía. Ocurrió en Rincón de Moraes, una pequeña localidad ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Tranqueras, en Rivera.

Cuando la Policía recibió un llamado porque el menor se encontraba herido, acudió al lugar y trasladó al niño hacia un sanatorio de la ciudad de Tranqueras. Sin embargo, la víctima falleció.

La Fiscalía y la Policía investigan qué ocurrió. Para eso, se ordenó la Policía Científica en la escena, además de entrevistar a la madre y otros menores que estaban en el lugar. El arma fue incautada y será periciada en caso de no haber sido alterada.

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De momento, las autoridades no han brindado más información. La investigación está en curso.

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