Un niño murió de un disparo de rifle de aire comprimido en Rivera: investigan qué pasó

Foto: Subrayado.

Un niño de 9 años murió este lunes luego de recibir un disparo con un rifle de aire comprimido e investigan las circunstancias, informó la Policía. Ocurrió en Rincón de Moraes, una pequeña localidad ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Tranqueras, en Rivera.

Cuando la Policía recibió un llamado porque el menor se encontraba herido, acudió al lugar y trasladó al niño hacia un sanatorio de la ciudad de Tranqueras. Sin embargo, la víctima falleció.

La Fiscalía y la Policía investigan qué ocurrió. Para eso, se ordenó la Policía Científica en la escena, además de entrevistar a la madre y otros menores que estaban en el lugar. El arma fue incautada y será periciada en caso de no haber sido alterada.

De momento, las autoridades no han brindado más información. La investigación está en curso.

Temas de la nota Rivera

Niño

rifles

Tranqueras