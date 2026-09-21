Uruguayo detenido a bordo de velero con 2.100 kilos de cocaína en operativo a 400 millas de la costa de España

Un uruguayo fue detenido junto a un argentino, un colombiano y un albanés a bordo de un velero con 2.100 kilos de cocaína en un operativo marítimo realizado por las Aduanas de España y Francia a unas 400 millas de las costas de Galicia, informó este lunes el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española.

La Operación Doncella permitió desarticular una red dedicada a facilitar embarcaciones para el transporte de grandes cantidades de droga por vía marítima, y detuvo al líder de la organización en Girona y a los cuatro tripulantes del velero.

La investigación se inició en febrero cuando se identificó a un velero de 14 metros de eslora con bandera polaca que estaba amarrado en uno de los puertos de la zona y habría participado días antes en una operación ilegal de traslado de drogas en la frontera entre España y Francia. El propietario de la embarcación tenía antecedentes por hurto y robo con violencia.

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En junio, se localizó al barco en el puerto de Roses, Girona, y se pudo determinar que el 11 de julio salió sin activar el sistema de localización AIS, de uso obligatorio durante la navegación.

Con la colaboración de las agencias antidrogas del Reino Unido y Estados Unidos, a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, se rastreó el velero y se dio con la ubicación de la embarcación en la madrugada del 14 de setiembre frente a las costas gallegas. Tras realizar el abordaje, el personal logró detener a los cuatro tripulantes y encontró esparcidos 70 fardos de droga con unos 2.100 kilos de cocaína.

Cuando el velero era remolcado al puerto de Vigo, fue detenida una quinta persona, un chileno establecido en Girona y se espera que en las próximas horas sea detenido un español de Barcelona. El chileno era el responsable de la captación de embarcaciones de unas determinadas características, mientras el español actuaba custodiando las embarcaciones, dando seguridad y tratando de detectar cualquier aproximación por parte de las autoridades.

El caso está a cargo de la Audiencia Nacional y los detenidos están acusados de delitos como pertenencia a organización criminal, contrabando y delito contra la salud pública. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Operación Doncella fue contra el tráfico de drogas en la ‘Ruta Atlántica de la cocaína’, en la que se usan veleros procedentes de Sudamérica que trasbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para luego introducirlas en Europa.