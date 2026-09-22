Terminó el paro en el puerto de Montevideo y se retomó la actividad este martes de mañana

A las 7 de la mañana de este martes terminó el paro que el sindicato portuario había iniciado 24 horas antes en todos los puertos del país.

La actividad se retomó entonces este martes temprano, con el ingreso de decenas de camiones que a paso de hombre circulaban por la rambla portuaria, hacia el acceso norte (ver foto).

El paro de 24 horas del sindicato fue en rechazo al decreto del gobierno que obliga a los trabajadores a prestar servicios mínimos que garanticen el funcionamiento de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en conflicto con el gremio por la falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo.

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El conflicto lleva ya varios meses en los que hubo sucesivos días de paro por parte del sindicato, lo que llevó a la empresa TCP a pedirle al gobierno que decrete la esencialidad de los servicios portuarios de carga y descarga de contenedores.

El gobierno no aplicó la esencialidad pero en su lugar resolvió que los trabajadores debían garantizar lo que denominó como “servicios mínimos”, algo que para el sindicato y el PIT-CNT resulta excesivo.

Por esto fue el paro que terminó este martes a las 7 AM, y el que se convoca para el jueves de mañana durante una asamblea del sindicato de TCP.