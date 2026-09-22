RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO EN EL PUERTO

Terminó el paro en el puerto de Montevideo y se retomó la actividad este martes de mañana

El sindicato portuario había realizado un paro total en Montevideo y en todo el país hasta las 7 de la mañana de este martes. Los camiones vuelven a ingresar este martes de mañana.

Camiones ingresan al puerto este martes de mañana. Foto: Marcela Demora, Arriba Gente, Canal 10.

Camiones ingresan al puerto este martes de mañana. Foto: Marcela Demora, Arriba Gente, Canal 10.

A las 7 de la mañana de este martes terminó el paro que el sindicato portuario había iniciado 24 horas antes en todos los puertos del país.

La actividad se retomó entonces este martes temprano, con el ingreso de decenas de camiones que a paso de hombre circulaban por la rambla portuaria, hacia el acceso norte (ver foto).

El paro de 24 horas del sindicato fue en rechazo al decreto del gobierno que obliga a los trabajadores a prestar servicios mínimos que garanticen el funcionamiento de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en conflicto con el gremio por la falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo.

transportistas de carga estiman en cerca de un millon de dolares las perdidas por paro de 24 horas en puertos
Seguí leyendo

Transportistas de carga estiman en cerca de un millón de dólares las pérdidas por paro de 24 horas en puertos

El conflicto lleva ya varios meses en los que hubo sucesivos días de paro por parte del sindicato, lo que llevó a la empresa TCP a pedirle al gobierno que decrete la esencialidad de los servicios portuarios de carga y descarga de contenedores.

El gobierno no aplicó la esencialidad pero en su lugar resolvió que los trabajadores debían garantizar lo que denominó como “servicios mínimos”, algo que para el sindicato y el PIT-CNT resulta excesivo.

Por esto fue el paro que terminó este martes a las 7 AM, y el que se convoca para el jueves de mañana durante una asamblea del sindicato de TCP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANAL 10

Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS

Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes
parque batlle

Un delincuente ingresó a una vivienda mientras los dueños dormían: "Anduvo por toda la casa, entró a mi dormitorio"
OPERACIÓN DONCELLA

Uruguayo detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína, en operativo a 400 millas de la costa de España
canelones

Hombre que mató a golpes al gato de su vecina en Santa Lucía fue condenado a 14 meses de libertad a prueba

Te puede interesar

Foto: Ministerio del Interior. Droga y dinero incautados en operación Trazador.
investigan lavado de activos

Droga en Brazo Oriental: asesor de edil blanco es investigado por movimientos de dinero en un local de pagos
El Frente Amplio expresa alarma por asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos
DECLARACIÓN DEL FA

El Frente Amplio expresa "alarma" por asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos
Foto: Subrayado.
Investigación

Un niño murió de un disparo de rifle de aire comprimido en Rivera: investigan qué pasó

Dejá tu comentario