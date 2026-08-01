Dos personas fallecieron en incendio registrado en una vivienda de la ciudad de Maldonado

En la madrugada del sábado, efectivos del destacamento de Bomberos de Maldonado concurrieron a una vivienda ubicada en la intersección de Gregorio Sanabria y Cara Cara, en la ciudad de Maldonado, por un incendio con posibles personas atrapadas.

Al llevar constataron que un incendio generalizado afectaba los sectores destinados a comedor y dormitorio de la planta alta de una vivienda de dos plantas.

De forma inmediata se iniciaron las tareas de extinción y búsqueda, logrando controlar el fuego y acceder a los distintos ambientes de la vivienda.

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Durante la inspección fueron localizadas dos personas fallecidas, una en un dormitorio de la planta alta y otra en el comedor de la planta baja.

Previo al arribo de Bomberos, una tercera persona había sido rescatada del lugar y trasladada por una unidad de emergencia médica a un centro asistencial, presuntamente afectada por inhalación de humo.

Las tareas para determinar la causa y el origen del incendio se encuentran a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.