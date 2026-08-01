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Un nuevo temporal con lluvia y fuertes vientos azotó a la ciudad de Salto

Este nuevo evento sucede a a dos semanas de un fuerte temporal que ocurrió en la ciudad y que dejó a más de 300 personas sin techo y centenares de productores hortícolas afectados casi en su totalidad.

salto

Un nuevo temporal de lluvia y viento se registró este sábado sobre la ciudad de Salto, con intensos vientos y fuerte de lluvias; a dos semanas de un fuerte temporal, que dejó a más de 300 personas sin techo y centenares de productores hortícolas afectados casi en su totalidad.

La situación ya había sido alertada por el Comité de emergencia departamental que señalaba que el viernes en la noche podría registrarse una intensa tormenta de lluvia y viento con rachas hasta 70 km/h. Pero según registró la Estación meteorológica de Salto, en la pasada madrugada los vientos alcanzaron los 102 km/h, generando daños en algunas estructuras ubicadas en la zona sur de la ciudad, principalmente en el barrio Don Atilio. Allí la situación generó voladuras de techos y algunos caídas de ramas, pero no de árboles de gran porte.

Por otro lado, un árbol de gran tamaño cayó de lado al lado sobre la calle Brasil, casi Ascencio, en pleno centro de la ciudad.

unas 400 viviendas se vieron afectadas en el temporal que ocurrio en el departamento de salto el sabado pasado
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Unas 400 viviendas se vieron afectadas en el temporal que ocurrió en el departamento de Salto el sábado pasado

El Comité de emergencia departamental realizó más de 340 intervenciones directas desde el temporal del pasado 18 de julio,

Todo esto genera una alerta para los próximos días debido a la creciente del río Uruguay, que también trae aparejado otro tipo de consecuencias complejas para esta zona del país.

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