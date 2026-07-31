Abogado de Marset afirmó que decisión de entregarlo a la DEA fue firmada el día anterior a su detención

Hace pocas semanas, Sebastián Marset se declaró inocente y denunció a agentes de la DEA. El narco uruguayo denunció que dos agentes federales lo intentaron extorsionar y le pidieron las claves de sus billeteras digitales para quedarse con más de 4 millones de USDT, una de las criptomonedas más populares.

A las pocas horas y tras esta denuncia, fiscales del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos) presentaron una nueva acusación contra el narco.

Hoy, Marset enfrenta cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo, tráfico en altamar, conspiración y lavado de dinero.

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Este viernes, el abogado Santiago Moratorio dijo a Subrayado que la defensa cuestionará la legalidad en el traslado de Marset a Estados Unidos.

Para Moratorio, “la forma en que Marset fue llevado desde Santa Cruz de la Sierra a Virginia no fue una extradición formal, bajo el tratado bilateral vigente entre Bolivia y Estados Unidos, sino una operación irregular que viola simultáneamente el derecho boliviano, el derecho internacional y garantías del propio derecho federal estadounidense”.

“La contradicción de fechas entre los documentos oficiales bolivianos y la ejecución material de la operación es la evidencia más devastadora del caso”, indicó.

El profesional asegura que “la decisión de entregar a Marset a la DEA fue firmada el día anterior a su detención”.

Moratorio indica que hay documentos que muestran que el 12 de marzo de 2026, “el ministro de Gobierno boliviano firmó la carta de expulsión y entrega dirigida al director de la DEA, pero Marset aún no había sido capturado”.

TATIANA MARSET QUIERE SER ABOGADA

La Justicia de Bolivia resolvió que la hermana de Sebastián Marset, Tatiana, saliera de prisión y cumpliera arresto domiciliario. La resolución que le concedió prisión domiciliaria aún no está firme, debido a que Fiscalía apeló al fallo. Por ello, su situación procesal podría modificarse en cualquier momento.

Como medidas cautelares, además de la prisión domiciliaria de 20:00 a 06:00 con escolta policial, Tatiana debe presentarse ante el Ministerio Público cuando sea citada, tiene prohibido concurrir a lugares donde estén los testigos, tampoco puede amenazarlos a nivel de redes, personal o a través de terceras personas, no puede salir del país y debe pagar una fianza con dos garantes personales con solvencia acreditada.

En las últimas horas, Tatiana volvió a ser noticia, es que según su abogada quiere estudiar Derecho en una universidad de Santa Cruz para dedicarse a la defensa de personas privadas de libertad.

Habría tomado esta decisión después de conocer la realidad de las internas durante su reclusión. Su abogada Mónica Terrazas, afirmó al portal Red Uno de Bolivia que la joven de 22 años “ha visto que hay una carencia” y busca ayudar a personas que se encuentran recluidas en la cárcel de Palmasola.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, para asistir a clases Tatiana Marset tendría que hacerlo con custodia policial.