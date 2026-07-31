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COLONIA

Un camionero de 38 años murió tras chocar contra un limitador de altura en Nueva Palmira

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en las inmediaciones de ruta 21 y Bravo. Personal de Bomberos debió rescatar al conductor del pesado vehículo.

CAMIONERO-MUERTO-COLONIA

El conductor de un camión murió tras chocar el pesado vehículo contra un limitador de altura en Nueva Palmira, departamento de Colonia.

El fatal desenlace ocurrió sobre las 10:30 de este viernes en las inmediaciones de ruta 21 y Bravo. Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, el camión impactó contra un limitador de altura provocando la muerte de su conductor, un hombre de 38 años.

Según el comunicado oficial, personal de la Seccional 4ª de Nueva Palmira concurrió al lugar, comprobando el siniestro de tránsito.

Foto: Subrayado. 
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Fue la propia Policía que pidió asistencia a personal de Bomberos para el rescate del conductor, que murió en el lugar como consecuencia de las serias lesiones que experimentó.

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