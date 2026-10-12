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CALLE 24

Dos personas detenidas por incendiar un auto de alta gama en Punta del Este; los responsables dijeron que fue por celos

El jefe de Policía de Maldonado dijo que los responsables manifestaron que fue por celos de la expareja del hombre con el propietario del vehículo. Otro auto que estaba cerca sufrió daños.

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Dos personas están detenidas por incendiar intencionalmente un auto de alta gama Mercedes Benz en calle 24 de Punta del Este. Se trata de una adolescente de 16 años y un hombre mayor de edad.

"En la mañana de hoy despertamos con un auto incendiado en plena calle 24 de Punta del Este", dijo el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza.

Con respecto a los detenidos, Trezza indicó que el mayor de edad no tiene antecedentes penales, pero sí anotaciones policiales. Ambos se hicieron responsables del hecho, ya que su accionar y el incendio quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la Policía y también en las de edificios particulares.

AFP
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En cuanto a la motivación de lo ocurrido próximo a la pasada medianoche, el jefe de Policía dijo que los mismos responsables manifestaron que fue por celos de la expareja del hombre con el propietario del vehículo. Otro auto que estaba estacionado en las proximidades del vehículo incendiado fue alcanzado por el fuego y también sufrió daños.

Los detenidos están a disposición de la Fiscalía

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