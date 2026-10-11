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Dos ómnibus fueron apedreados en los accesos; desde la empresa piden "trabajo en conjunto de la Policía" para dar con los atacantes

Martín Alfonso señaló que los ataques siempre ocurren en la misma zona y a veces en la zona del estadio Luis Tróccoli y en el puente de Carlos María Ramírez.

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Dos ómnibus de la empresa Cotmi fueron apedreados en la noche de este sábado en la zona de los accesos y Santín Carlos Rossi.

El titular de la empresa, Martín Alfonso, reclamó trabajo conjunto de la Policía para poder dar con los responsables ya que los ataques siempre ocurren en esa zona.

"Entendemos que debe haber un trabajo más en conjunto, más específico, que de repente no sea solo Policía Caminera, que pone la mayor voluntad posible y el 911 que atiende espléndido, pero tiene que haber un trabajo más en conjunto de llegar a estas personas", destacó.

La Nación
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Uno de los ómnibus partió de San José a la hora 20.00 con destino a Montevideo, pasando por dicho cruce a la hora 21.15. El segundo salió de San José a la hora 22.30, pasando por la misma zona a eso de las 23.50.

"Por suerte no tuvimos que lamentar ningún pasajero lastimado ni nada por el estilo", comentó sobre el primer coche. Con respecto al segundo, dijo que recibió un impacto en el vidrio lateral. Ambos apedreados del lado derecho. "Por suerte tenían películas de protección y no llegó a lastimar a ningún pasajero", aclaró.

Alfonso señaló que los ataques siempre ocurren en la misma zona y a veces en la zona del estadio Luis Tróccoli y en el puente de Carlos María Ramírez.

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