Sánchez destacó reducción de pobreza infantil de 32,4 a 24,9%; "son datos auspiciosos que confirman un rumbo de trabajo"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó este lunes la reducción de la pobreza infantil en menores de 6 años de 32,4 a 24,9% al cierre del primer semestre de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Son datos auspiciosos que confirman un rumbo de trabajo, que el apoyo a las familias, que el trabajo centrado en recuperar beneficios que tenían jubilados y pensionistas, en generar incrementos salariales para los salarios más sumergidos y en un conjunto de políticas que están impactando en el país como obra pública que se está realizando están generando empleo y ese empleo luego redunda en que las personas tienen mejores ingresos", analizó en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en Suárez y Reyes.

"Esto no es una cuestión solo para festejar la foto, hay que seguir trabajando en la profundización de la igualdad en el Uruguay", enfatizó. Además, Sánchez valoró la reducción de la pobreza general de 17,7 a 14,8%, lo que significa que 95.000 salieron de la pobreza. Remarcó que son datos muy auspiciosos y que demuestran una tendencia a la baja de la pobreza, lo que "para un gobierno de izquierda es muy relevante" y que la priorización del Presupuesto Nacional con énfasis en los sectores de menores recursos dan resultados.

El secretario presidencial lo atribuyó en gran parte al incremento de ingresos en las familias de menores recursos con políticas públicas que impactan en su realidad. Puso como ejemplo el aumento diferencial en las jubilaciones y pensiones más bajas que no se descuenta en enero (como ocurrió en el gobierno anterior), y los Consejos de Salarios con priorización en los salarios más bajos, con aumentos concentrados. Sánchez destacó el incremento del empleo y los ingresos en los hogares con jefatura de mujeres, donde se concentra gran parte de la pobreza infantil.

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