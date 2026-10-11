Profesor Agregado de Cirugía de Tórax explicó las características de un nódulo pulmonar, tras el anuncio del papa León

Subrayado consultó al Profesor Agregado de Cirugía de Tórax, Julio Trostchansky, tras el anuncio realizado por el papa León XIV de que será operado de un nódulo localizado en el pulmón .

La lesión nodular es por lo general benigna y asintomática. No está asociada directamente al cáncer de pulmón, no obstante, a partir de la extracción es de orden realizar una biopsia.

El especialista aclaró que no conoce el cuadro clínico del pontífice pero que se trata de una lesión asintomática redondeada, ovalada que aparece frecuentemente en controles de valoración general o por otra patología a partir de una tomografía.

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Además, destacó que se deben valorar determinadas consideraciones como los antecedentes del paciente y si presenta factores de riesgo.

"Ahí a veces se toma una conducta más activa que incluso puede terminar en la cirugía para extraer ese nódulo y determinar qué es. En otro porcentaje muy importante de los casos, en aquellos que no tienen factores de riesgo, lo que se hace en la enorme mayoría de las veces es hacer un seguimiento, un control tomográfico", indicó.

El procedimiento habitual es la videotoracosopia y seguramente por cirugía robótica, que genera menor traumatismo en la pared del tórax y post operatorio con recuperación precoz.

A partir de la extracción se realiza una biopsia. "Si es benigno la cirugía terminaría allí, si es maligno por lo que se ha comentado, está en una etapa temprana y muy probablemente con una reducción pulmonar como se hace hoy en día, también estaría solucionado", explicó.