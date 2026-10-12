Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció este lunes en conferencia de prensa que el gobierno enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto de ley para habilitar la jubilación a los 60 años de edad, con 30 años de aportes.

Sánchez aseguró que la edad de retiro general seguirá en 65 años, pero esta ley permitirá a quien así lo desea, sin restricción, jubilarse a partir de los 60 años.

El jerarca aseguró que quienes opten por jubilarse a los 60 años (o con más de 60 pero menos de 65), “lo harán en iguales o mejores condiciones” que el régimen vigente antes de la última reforma del período pasado.

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Dijo que el proyecto de ley habilita este retiro anticipado a personas que aportan al BPS y las AFAP, pero también se hará extensivo, si así lo desean incorporar, a las cajas paraestatales.

“Esto es una ley general, para todos los uruguayos, cada uno decidirá el momento de jubilarse”, dijo Sánchez, y destacó que quienes opten por jubilarse a los 65 años o más, tendrán “incentivos” que se expresarán en jubilaciones más altas.

Sánchez también aseguró que este proyecto de ley “No genera erosiones en el sistema”. “Son beneficios sin que se erosione la sustentabilidad del sistema”, insistió.