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tiroteo

Ataque a tiros contra un hombre incluyó al menos 14 disparos en Cerrito de la Victoria; está grave

El tiroteo fue en la madrugada de este lunes. El hombre fue trasladado por su hermana policía a un hospital, donde se encuentra grave.

Foto: Subrayado. Hospital Español, Montevideo.

Foto: Subrayado. Hospital Español, Montevideo.

Un hombre fue atacado de, al menos, 14 disparos en la madrugada de este lunes en el barrio Cerrito de la Victoria.

Su hermano vive en una carpa en la calle, y escuchó una moto y varios disparos. Al salir de la carpa, vio a su hermano tendido y pidió ayuda a su otra hermana, quien es policía y trasladó en su auto al herido al Hospital Español.

La mujer llamó a la Policía y pidió a los efectivos que iban llegando a la zona, que les abrieran paso en el tránsito para agilizar el traslado.

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Eso ocurrió sobre la 1:30. El herido fue ingresado al Hospital Español con varios impactos de arma de fuego en el pecho y se encuentra internado en grave estado, según supo Subrayado.

La escena del tiroteo fue en la calle Estanislao Vega, esquina Ortiz de Zárate. Allí, la Policía Científica incautó 14 casquillos. En tanto, los investigadores buscan identificar a quién o quiénes atacaron a la víctima.

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