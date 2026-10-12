En cinco segundos, un delincuente robó $3.500 al conductor de un ómnibus tras amenazas

Un delincuente demoró apenas cinco segundos en robar el dinero de la recaudación de un ómnibus que, en la noche del domingo, circulaba por Camino Maldonado y Estepona, en Punta de Rieles.

El ómnibus de la línea 103 circulaba por Camino Maldonado casi a las 20:00 y, al llegar a la parada, subió un delincuente encapuchado pero con cara descubierta.

Según declaró el chofer, frenó allí porque había pasajeros para bajar y cuando el delincuente subió puso su mano en el bolsillo para hacer entender que tenía un arma.

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El robo, de apenas unos segundos, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del vehículo. El delincuente le pidió el dinero y el celular al chofer y terminó robando dinero de la billetera y monedas de la recaudación. En total, se llevó unos $3.500, según supo Subrayado.

En el caso trabajan los investigadores de la zona operacional III, a fin de dar con el delincuente.