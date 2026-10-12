Un delincuente demoró apenas cinco segundos en robar el dinero de la recaudación de un ómnibus que, en la noche del domingo, circulaba por Camino Maldonado y Estepona, en Punta de Rieles.
En cinco segundos, un delincuente robó $3.500 al conductor de un ómnibus tras amenazas
A cara descubierta, el delincuente aprovechó que bajaron pasajeros en una para de Camino Maldonado y rapiñó en el ómnibus.
El ómnibus de la línea 103 circulaba por Camino Maldonado casi a las 20:00 y, al llegar a la parada, subió un delincuente encapuchado pero con cara descubierta.
Según declaró el chofer, frenó allí porque había pasajeros para bajar y cuando el delincuente subió puso su mano en el bolsillo para hacer entender que tenía un arma.
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El robo, de apenas unos segundos, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del vehículo. El delincuente le pidió el dinero y el celular al chofer y terminó robando dinero de la billetera y monedas de la recaudación. En total, se llevó unos $3.500, según supo Subrayado.
En el caso trabajan los investigadores de la zona operacional III, a fin de dar con el delincuente.
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