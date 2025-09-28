Dos personas ingresaron al interior de la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, a las cinco de la madrugada de este domingo, y dispararon.
Dos personas armadas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero y dispararon
Ocurrió en la madrugada de este domingo. No hubo personas heridas.
Fueron al menos dos disparos y, enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado. No hubo personas heridas.
El caso está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.
Los investigadores están analizando cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos. Al momento no hay detenidos.
Noticia en desarrollo.
