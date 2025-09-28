RECIBÍ EL NEWSLETTER
fiscal de corte

Dos personas armadas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero y dispararon

Ocurrió en la madrugada de este domingo. No hubo personas heridas.

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.

Fueron al menos dos disparos y, enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado. No hubo personas heridas.

El caso está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

incautaron insumos de ortodoncia valuados en mas de $ 500.000, en puente internacional
Seguí leyendo

Incautaron insumos de ortodoncia valuados en más de $ 500.000, en puente internacional

Los investigadores están analizando cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos. Al momento no hay detenidos.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
bomberos

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
contrabando

Incautaron insumos de ortodoncia valuados en más de $ 500.000, en puente internacional
deportes

Felipe Klüver hace historia tras ganar medalla de oro en el Mundial de remo en Shanghái
audiencia en ciudad de la costa

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado

Te puede interesar

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas armadas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero y dispararon
Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad video
misión oficial a estados unidos

Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad
Foto: canal 10, archivo. Rambla de Montevideo, a la altura de Kibón.
pronóstico de nubel cisneros

El domingo comienza fresco y nublado: vuelve a baja la temperatura durante las noches

Dejá tu comentario