Ineed presentó indicadores de educación en 2023 y 2024 y advierten por "alertas naranjas o rojas" en asistencia a clases

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa ( Ineed ) presentó este miércoles el informe de evaluación de indicadores de la educación en 2023 y 2024.

El presidente del Ineed, Martín Pasturino, destacó que se han mejorado muchos indicadores pero algunos tienen "alertas naranjas o rojas" como la asistencia a clases en la enseñanza media y en primaria.

En tanto, el acceso, la permanencia y el egreso han mejorado pero no en la magnitud esperada por las autoridades. "En relación con otros países se nota el tema del egreso", aseguró.

Pasturino valoró la universalización de la educación media básica y los avances en cuanto a la educación media superior en cuanto a las edades en los diferentes niveles. "Hay muchos jóvenes dentro del sistema educativo", indicó.

En cuanto al acceso, los estudiantes de sectores más vulnerables, antes eran solo 6 de cada 10 los que ingresaban a la educación media superior, ahora son 8 de cada 10. Con respecto al egreso, en primaria es universal, en ciclo está en vías de universalizarse y en bachillerato se mantienen cifras bajas en relación a América Latina y el mundo, afirmó.

La preocupación de las autoridades está principalmente en el ausentismo que en primaria pasó de 46 al 63% en primaria y

preocupa el ausentismo desde 2019 a 2024 en primaria pasó del 46 al 63% y en secundaria en bachillerato puntualmente en mujeres. Pasturino sostuvo que las cifras son altas y que la mayoría de los países ha aumentado la inasistencia a los centros educativos a partir de la pandemia. Muchos países revirtieron y lograron volver a guarismos.

En educación media, determinar el nivel de inasistencia es más complejo porque es por asignatura y que en unas es mayor que en otras. Pero, en general, la inasistencia se da más en bachillerato, en mujeres, en edades más adultas y en quintiles de menores ingresos familiares.

INEED 2

A la presentación de los datos asistieron el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

El titular de la ANEP aseguró que persisten desafíos importantes en cuanto a la desigualdad de los aprendizajes y la culminación de ciclos educativos, temas que son estructurales en Uruguay. Valoró las acciones en el primer año de gestión para tratar de resolver la inasistencia a clases y remarcó la importancia de concurrir todos los días a clases.

En tanto, Mahía indicó que los números muestran una realidad que se debe superar. "Eso hay que mirarlo sin caer en el cómodo lugar de decir: 'esto fue responsabilidad de uno o de otros'. Hay que mirar más lejos y sacarle todos los tintes de disputa política partidaria en la educación", afirmó.