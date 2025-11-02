RECIBÍ EL NEWSLETTER

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado

Sobre las 4:30 de la madrugada, dos autos colisionaron frontalmente y, como se observa en la fotografía, uno quedó sobre el otro en la franja natural.

Un siniestro fatal ocurrió en la madrugada de este domingo en Maldonado.

El hecho dejó dos personas muertas y dos lesionadas, en el kilómetro 2,500 del camino de los Arrayanes, informó Policía Caminera.

Sobre las 4:30 de la madrugada, dos autos colisionaron frontalmente y, como se observa en la fotografía, uno quedó sobre el otro en la franja natural.

En el vehículo azul fallecieron tanto el conductor de 18 años como una joven, de 18 años también, que iba en el asiento de acompañante.

En el segundo vehículo, un joven de 22 y una de 24 años que resultaron graves.

