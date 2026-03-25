"Algo van a tener que decidir no incluir en 18 de Julio", dijo especialista sobre nuevo proyecto de movilidad

Manuel Da Fonte, especialista en seguridad vial , consideró que es bueno descartar el túnel y pensar en una alternativa a nivel de calle, pero remarcó que no entran todos los carriles planificados por 18 de Julio .

"Nosotros fuimos de los que nos opusimos a la idea del túnel, porque nos parecía descabellado para ahorrar unos escasos minutos, si se tenían en cuenta otras alternativas sobre superficie que finalmente parece que es lo que se va a hacer", dijo.

"Había varias posibles modificaciones y alternativas en superficie que ahorraban minutos con respecto a la situación actual. Hay muchas líneas circulando por 18 de Julio, con paradas intercaladas que se van sobrepasando los ómnibus para ir de una a otra, y que si se hubiera adoptado una línea troncal, única, por 18, de repente ya con eso se ahorraba muchos minutos. Y si se suprimen cruces, seguramente también", dijo y añadió: "Si la persona espera una línea única, en vez de tener que esperar su ómnibus específico, también va a ahorrar minutos en tiempo de espera, va a llegar a la parada y tomar el primero que pase".

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Sobre el sistema considerado, el BRT, dijo que "ha sido cuestionado" en lugares donde se aplicó por no tener el resultado que se esperaba.

Lo que considera necesario es "tomar medidas para disminuir la congestión en Montevideo". "Tiene demasiados cruces, en avenidas, en las calles, demasiados semáforos, demasiados giros a la izquierda. Hay un montón de acciones que se pueden tomar que tal vez logren beneficios, ahorros en los tiempos de traslado y no requieran las inversiones millonarias que se estaban hablando", añadió.

"Algo van a tener que decidir no incluir en 18 de Julio", añadió sobre la cantidad de carriles que se presentaron en el proyecto bajo análisis ahora.

"Nosotros cuando se presentó el proyecto de la ciclovía, bregábamos porque se hiciera en algunas de las calles paralelas, que nos parece mejor que hacerla en el medio de 18 de Julio. Se puede mantener en 18 de Julio o se puede llevar a una calle paralela. Lo que me parece que no cabe todo en 18 de Julio. No da el ancho", sostuvo.