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Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta

Pintaron mural y cebra en Aires Puros por Santiago, el adolescente atropellado; reclaman medidas

Familiares y vecinos intervinieron el cruce donde murió el joven de 14 años y piden medidas para reducir la velocidad en la zona. La IMM quitó la cebra por ser irregular.

Vecinos pintaron cebra, que fue quitada durante la noche por la IMM. 

Vecinos pintaron cebra, que fue quitada durante la noche por la IMM.&nbsp;

Vecinos pintaron cebra, que fue quitada durante la noche por la IMM. 

Natalia Hernández, directora del Instituto Legión de la Buena Voluntad.

Familiares y vecinos de Aires Puros realizaron una intervención urbana en Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta, donde murió Santiago Rodríguez, de 14 años, el pasado 16 de marzo. En el lugar, vecinos, amigos y familiares pintaron un mural en su memoria y una cebra como forma de reclamo por mayor seguridad vial en ese cruce.

Si bien las autoridades permitieron la pintura durante este martes, esa misma noche personal municipal borró las cebras no regularizadas. Vecinos y allegados reclaman medidas concretas para evitar la circulación a alta velocidad en la zona.

Los vecinos juntaron mil firmas en petición de instalación de un semáforo y se reunirán con autoridades este miércoles.

Foto cedida a Subrayado. Santiago Rodríguez jugaba en las formativas de Rampla.
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Natalia Hernández, directora del Instituto Legión de la Buena Voluntad.

El adolescente, que jugaba en las formativas de Rampla Juniors, volvía de una práctica cuando bajó de un ómnibus y fue atropellado por un auto que circulaba a alta velocidad mientras intentaba cruzar la calle.

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