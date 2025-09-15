Dos jóvenes a prisión y un adolescente al Inisa por el último robo piraña cometido en un shopping

La Justicia condenó a dos jóvenes de 20 y 18 años, y a un adolescente de 14, por el robo piraña que cometieron en la madrugada del viernes contra una farmacia ubicada en Montevideo Shopping , en Pocitos.

De acuerdo con las condenas a las que accedió Subrayado, los mayores fueron condenados a cumplir 4 años de prisión. En tanto, el menor, deberá cumplir 3 meses de privación de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y 7 meses de libertad asistida.

Al adolescente le fue imputada una rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y un delito de daño, porque él y los otros delincuentes rompieron la puerta de vidrio del local y generaron otros daños. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que fueron halladas sus huellas dactilares en la moto que quedó abandonada cerca de la escena.

Durante el robo piraña los delincuentes se enfrentaron con los guardias de seguridad del shopping. Cuando la Policía llegó al lugar, observó que dos de los rapiñeros huían y tras una persecución lograron detenerlos: resultaron ser los dos mayores ahora condenados.

En tanto, el adolescente, había sido detenido por los guardias de seguridad, en el estacionamiento del shopping, ubicado en Luis Alberto de Herrera y Pablo Galarza, límite de los barrios Pocitos y Buceo.

Decenas de perfumes quedaron tirados. Y los policías incautaron más durante la detención de los autores. En total, fue incautado un centenar de perfumes.

Esa misma farmacia había sido robada bajo la misma modalidad el miércoles pasado. Entonces, delincuentes en cinco motos se llevaron entre 50 y 70 perfumes. Por ese caso no hubo detenidos.