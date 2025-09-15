RECIBÍ EL NEWSLETTER
robo piraña en pocitos

Dos jóvenes a prisión y un adolescente al Inisa por el último robo piraña cometido en un shopping

Los delincuentes de 20 y 18 años fueron enviados prisión por cuatro años. El adolescente de 14 fue enviado al Inisa; en la moto abandonada habían quedado sus huellas dactilares.

Foto: Subrayado. Perfumes tirados tras el robo piraña del viernes en Montevideo Shopping.

De acuerdo con las condenas a las que accedió Subrayado, los mayores fueron condenados a cumplir 4 años de prisión. En tanto, el menor, deberá cumplir 3 meses de privación de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y 7 meses de libertad asistida.

Al adolescente le fue imputada una rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y un delito de daño, porque él y los otros delincuentes rompieron la puerta de vidrio del local y generaron otros daños. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que fueron halladas sus huellas dactilares en la moto que quedó abandonada cerca de la escena.

Farmacia del estacionamiento del shopping. Imagen: Subrayado, 12 de setiembre de 2025.
Durante el robo piraña los delincuentes se enfrentaron con los guardias de seguridad del shopping. Cuando la Policía llegó al lugar, observó que dos de los rapiñeros huían y tras una persecución lograron detenerlos: resultaron ser los dos mayores ahora condenados.

En tanto, el adolescente, había sido detenido por los guardias de seguridad, en el estacionamiento del shopping, ubicado en Luis Alberto de Herrera y Pablo Galarza, límite de los barrios Pocitos y Buceo.

Decenas de perfumes quedaron tirados. Y los policías incautaron más durante la detención de los autores. En total, fue incautado un centenar de perfumes.

Esa misma farmacia había sido robada bajo la misma modalidad el miércoles pasado. Entonces, delincuentes en cinco motos se llevaron entre 50 y 70 perfumes. Por ese caso no hubo detenidos.

