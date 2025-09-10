Otro robo piraña a una farmacia: delincuentes en cinco motos se llevaron más de 50 perfumes de un shopping

Otro robo piraña a una farmacia ocurrió pasada la última medianoche dentro del Montevideo Shopping ubicado en Pocitos.
Varios delincuentes entraron en motos al estacionamiento de Montevideo Shopping y con martillos rompieron una puerta de vidrio para ingresar. Robaron entre 50 y 70 perfumes.
Varios delincuentes llegaron en cinco motos al estacionamiento del centro comercial y con martillos rompieron las puertas de vidrio y las vidrieras, señala la información policial a la que accedió Subrayado. En muy pocos minutos robaron entre 50 y 70 perfumes y escaparon del lugar en las motos.
La Policía analiza ahora las cámaras de seguridad de la farmacia y del shopping, así como también las de la zona, para intentar identificar a los delincuentes, que se estima eran ocho. Al momento no hay detenidos.
En la escena se observaba entonces daños en una puerta de vidrio y gran desorden en el interior del local. Según se observa en las cámaras de videovigilancia de la farmacia, los delincuentes usaban guantes y martillos; estos últimos fueron encontrados allí.
Esta misma farmacia fue asaltada el 9 junio pasado, también con la modalidad piraña, con varios delincuentes que llegaron en moto al estacionamiento del centro comercial de Pocitos.
