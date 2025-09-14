RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el crimen ocurrió en la mañana de este domingo en Santander y Rambla Euskal Erria.

policia-patrullero-patrulleros-policial-movil

Información a la que accedió Subrayado, indica que dos hombres fueron asesinados y un menor resultó herido de arma de fuego y se encuentra en estado grave.

Noticia en desarrollo.

La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Fiscalía citó para el martes a la mujer que atropelló y dejó heridas a cinco personas en la zona de Antel Arena
