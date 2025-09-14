Un doble homicidio ocurrió este domingo en el barrio Malvín Norte, en Santander y Rambla Euskal Erria, en Montevideo.
Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el crimen ocurrió en la mañana de este domingo en Santander y Rambla Euskal Erria.
Información a la que accedió Subrayado, indica que dos hombres fueron asesinados y un menor resultó herido de arma de fuego y se encuentra en estado grave.
Noticia en desarrollo.
