Volvieron a robar la misma farmacia del shopping que fue asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

Otro robo piraña ocurrió en la pasada madrugada en la misma farmacia del shopping que fue asaltada el miércoles de esta semana, también de madrugada y bajo la misma modalidad.

En esta oportunidad hubo un enfrentamiento con la Policía y una de las motos quedó tirada en el estacionamiento del shopping, frente a la puerta de la farmacia y perfumería. En el lugar también quedaron tirados decenas de perfumes.

De acuerdo al informe primario de la Policía, se logró detener a tres delincuentes, de 20, 18 y 14 años de edad.

Noticia en desarrollo.

