RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN POCITOS

Volvieron a robar la misma farmacia del shopping que fue asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

La misma farmacia que sufrió un robo piraña el miércoles, fue asaltada otra vez en la pasada madrugada. Una moto quedó tirada en el estacionamiento del shopping y hay tres detenidos.

san-roque-montevideo-shopping-farmacia-robo-piraña-set2025

En esta oportunidad hubo un enfrentamiento con la Policía y una de las motos quedó tirada en el estacionamiento del shopping, frente a la puerta de la farmacia y perfumería. En el lugar también quedaron tirados decenas de perfumes.

De acuerdo al informe primario de la Policía, se logró detener a tres delincuentes, de 20, 18 y 14 años de edad.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Otro robo piraña a una farmacia: delincuentes en 5 motos se llevaron más de 50 perfumes de un shopping

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
asesinado en la teja

El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron al conocido cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Morosini
SE ENTREGÓ LUEGO

Mujer alcoholizada atropello a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar
EL HOMBRE SECUESTRÓ Y MATÓ A SUS HIJOS

Juzgado de Mercedes elevó a la Corte el expediente Morosini: discusiones, amenazas y un intento de suicidio

Te puede interesar

Volvieron a robar la misma farmacia del shopping que fue asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
EN POCITOS

Volvieron a robar la misma farmacia del shopping que fue asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
SE ENTREGÓ LUEGO

Mujer alcoholizada atropello a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar
Foto: Subrayado, archivo. Rambla de Juan Lacaze, en Colonia.
desde hace dos meses

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de un hombre de 74 años en su casa de Juan Lacaze

Dejá tu comentario