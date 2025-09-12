Volvieron a robar la misma farmacia del shopping que fue asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

Otro robo piraña ocurrió en la pasada madrugada en la misma farmacia del shopping que fue asaltada el miércoles de esta semana, también de madrugada y bajo la misma modalidad.
La misma farmacia que sufrió un robo piraña el miércoles, fue asaltada otra vez en la pasada madrugada. Una moto quedó tirada en el estacionamiento del shopping y hay tres detenidos.
En esta oportunidad hubo un enfrentamiento con la Policía y una de las motos quedó tirada en el estacionamiento del shopping, frente a la puerta de la farmacia y perfumería. En el lugar también quedaron tirados decenas de perfumes.
De acuerdo al informe primario de la Policía, se logró detener a tres delincuentes, de 20, 18 y 14 años de edad.
Noticia en desarrollo.
